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توك شو

قريبا ينكشف كل شيء.. أحمد موسى: هناك انشقاق داخل النظام التركي.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مشكلة كبيرة موجودة في تركيا، فـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل ليبيا ولا يستطيع دخول سرت أو الرجوع لـ اسطنبول.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قالت إنه لا وجود لـ تركيا أو المرتزقة فى ليبيا، وليبيا لـ الليبيين.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر تريد السلام، والجميع فى ليبيا يطالب بخروج الاتراك، وفايز السراج من المتوقع أن يستقيل.

وأشار أحمد موسى إلى أن ما كان يريدة أردوغان لن يتحقق، ولن يحصل على بترول من ليبيا، موضحًا أن أردوغان كان يهدف للسيطرة على ليبيا ولكن مصر وقفت له.

وأوضح أحمد موسى أن الانشقاق الداخلى فى النظام التركي يؤكدًا ان هناك مشكلات كثيرة فى تركيا، وكشف موسى أن الأيام المقبلة سيظهر كل شئ.

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