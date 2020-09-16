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رياضة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير الشباب يلتقي الشباب المشارك في أول معسكرات التحدي والمغامرة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع 200 من الشباب المصري المشارك في أول المعسكرات التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " التحدي والمغامرة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ويهدف برنامج التحدي والمغامرة إلى تنفيذ معسكرات صيفيه للشباب والنشء وذلك للتعبير عن أنفسهم في إطار غير تقليدي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية ، وبث روح المغامرة والتعلم والاعتماد على النفس ، وتوفير مساحة للشباب لتنمية مهاراتهم الحياتية والرياضية، وتوفير مساحة للشباب لتنمية وزيادة الخبرات الكشفية والرياضيه ،بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والعمل الجماعي وتشجيع المبادرات الشبابية من خلال الحياة الكشفية والرياضية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على الاطمئنان على الشباب المشارك في أولى المعسكرات ، وإرسال رسالة ثقة وتحفيز للمشاركين .

وطالب وزير الشباب والرياضة الشباب المشارك  بالمعسكر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  أثناء المعسكر ، كما طالبهم بضرورة التواصل مع زملائهم من الشباب داخل مصر وخارجها لاطلاعهم على جمال الطبيعة المصرية لتكون خير سفير عن المعالم السياحية المصرية .

ووجه المشاركين بالمعسكر رسالة شكر وتقدير لوزير الشباب وكافة العاملين على تنفيذ المعسكر لما يشاهدونه من انضباط في العمل ، ولفكرة المعسكر مطالبين وزير الشباب بضرورة تعميمها وتكرارها .

وتقام فاعليات البرنامج بمدينة نويبع خلال من ١٥ إلى٢٠ سبتمبر الجاري ، ويتضمن المعسكر أيضا عددًا من الأنشطة الرياضية ، والفنية ، والبحرية ، والثقافية ، والحياتية.

حضر اللقاء سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، غادة نبيل مدير عام القاعدة الشعبية الرياضية .
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