AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة في الغردقة بعنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:25 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمود ضاحي
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يوم الجمعة المقبل، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة ، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير ، ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة.


ويلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر تحت عنوان : ” كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟” , كما سيتفقد وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي وعدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة .


قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا يجوز بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة، وكذلك لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون، وأن الدولة المصرية تعمل على تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل)، وليس هذا فحسب، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها.


وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن جماعة الضلال والكذب والتلفيق قامت بافتراء الأكاذيب وبث الشائعات حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، ولا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد، ولكن الجماعات الإرهابية المفسدة ومن يدور في فلكها ومصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات، ويجب على المجتمع بأسره تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع.


وتابع: أن التستر على أي من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أي جماعة إرهابية جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالسلفي.. المصلون يوثقون أول صلاة جمعة منذ كورونا

الأوقاف: التستر على أي عنصر إرهابي أو تكفيري جريمة في حق الدين

وزير الأوقاف: قانون التصالح لم يتضمن المساجد نهائيا وكتائب الإخوان الإلكترونية تروج لذلك كذبا وبهتانا

كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يكشف بالحجة والبرهان زيف شائعات الجماعة الإرهابية حول هدم المساجد والزوايا

ترشيحاتنا

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

رغم إني أهلاوي| تامر أمين يتضامن مع نادي الزمالك ضد كارتيرون|شاهد

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

كارتيرون لـ صدى البلد عن رحيله: أصعب ما في الأمر افتقاد جماهير الزمالك

أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى يكشف الـ DNA لـ الإخوان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس كلاسيك.. أحدث جلسة تصوير لـ مايا دياب.. شاهد

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة