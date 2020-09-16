الالتحاق بها إنترنت| وزير الاتصالات يتحدث عن مبادرات الوزارة..فيديو

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال المؤتمر تم عرض مجموعة من المبادرات من أجل تأهيل وتدريب الشباب للإلتحاق بسوق العمل سواء بالداخل أو بالخارج.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه من ضمن المبادرات كانت مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تأهل الشباب للعمل في السوق العالمي من داخل بلده، معقبا: قمنا بعرض بعض النماذج من هؤلاء الشباب خلال المؤتمر اليوم.



وأكمل : اتمنى أن يتقدم أكبر عدد من الشباب لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تقدم بالمجان، كما انها تتناسب مع كل المستويات التعليمية.



وأضاف أن المؤتمر تناول أيضا الحديث عن جامعة مصر المعلوماتية والتي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستفتح أبوابها عام 2022/2021، وبالفعل قمنا بتفعيل أول تعاقد مع جامعة "بوردو" الأمريكية التي تعد الجامعة رقم 7 في أمريكا من حيث التخصص في الهندسة الكهربائية.



وفيما يخص مبادرة بناة مصر الرقمية، أوضح أن المبادرة تستهدف حصول الشباب خريجي الحاسبات والمعلومات على درجة الماجستير مجانا من مصر، بالإضافة إلى تدريب عملي مكثف في كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.



واسترسل: سيكون هناك برنامج مكثف مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء المهارات القيادية، وأيضا لتحسين المستوى اللغوي الخاص باللغة الإنجليزية.



وأوضح أن الطالب يمكن أن يتقدم للحصول على تلك المبادرات والإلتحاق بها من خلال الإنترنت، وفيما يخص التحول الرقمي، أشار إلى أن الوزارة أطلقت منصة مصر الرقمية منذ أسابيع بشكل تجريبي وفور ثبات فاعليتها سيتم إطلاقها بشكل فعلي.

