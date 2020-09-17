أحلى من المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو





طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات

- 12 شريحة من صدور الدجاج- 12 شريحة لانشون لحم.- 12 شريحة جبنة جودة.- 4 بيضات.- كوب دقيق.- 2 كوب بقسماط خشن.- ملعقة صغيرة بابريكا.- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.- ملح وفلفل أسود.- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

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طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 شرائح لحم مدخن

2 صدر دجاج مخلي

2 شريحة جبن شيدر





خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.

- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,





-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.