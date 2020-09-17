مرتضى منصور: أحمد موسى يمثل نبض الشارع وعلاء صادق يحرض للتظاهر.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الخائن الهارب علاء صادق يحرض أولتراس الأهلاوي والزملكاوي للتظاهر ولكن هذا العصر انتهى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخونة الهاربين يريدون دفع الوطن للخلف ولكن هذا العصر لن يعود ومصر تسير للأمام.
ولفت إلى أن الإعلامي أحمد موسى يمثل نبض الشارع المصري، ويتحدث عن وطنه بكل حب ووطنية، ولكن الهاربين يريدون تدمير مصر.
وقد أكد قال مرتضى منصور أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين يعملون ليلا ونهارًا بدون نوم أن الجماعات الإرهابية تقوم بنشر الشائعات بشكل مستمر عن مصر ولا يتحدثون عن أى عمل عظيم.