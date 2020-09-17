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مرتضى منصور: أحمد موسى يمثل نبض الشارع وعلاء صادق يحرض للتظاهر.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الخائن الهارب علاء صادق يحرض أولتراس الأهلاوي والزملكاوي للتظاهر ولكن هذا العصر انتهى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخونة الهاربين يريدون دفع الوطن للخلف ولكن هذا العصر لن يعود ومصر تسير للأمام.

ولفت إلى أن الإعلامي أحمد موسى يمثل نبض الشارع المصري، ويتحدث عن وطنه بكل حب ووطنية، ولكن الهاربين يريدون تدمير مصر.

وقد أكد قال  مرتضى منصور أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين يعملون ليلا ونهارًا بدون نوم  أن الجماعات الإرهابية تقوم بنشر الشائعات بشكل مستمر عن مصر ولا يتحدثون عن أى عمل عظيم.

ولفت إلى أن تلك الجماعات الإرهابية لا يرون أى إنجازات فى مصر منذ 2014، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية لم تشهد سوى الخراب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قضى على العشوائيات وتم عمل مشروعات كثيرة، وتم تطوير الطرق و المرافق، وتم حل مشكلات الكهرباء و البنزين و الخبز.

وأوضح أن الرئيس السيسي شهد عهده تطورا فى أشياء كثيرة، ولا أحد فوق القانون فى عهد السيسي، ومن يخطئ يعاقب.

ووجه مرتضى منصور رسالة للإرهابي الهارب محمد على قائلا : " أنت شخص مجنون وخدت على قفاك قبل كده".

وتابع أن قناة الجزيرة الإرهابية التابعة لقطر تقوم بنشر أكاذيب عن مصر منذ 2011، كاشفًا : " هذه القنوات مرتزقه ومجرمة".
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