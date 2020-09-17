علي ربيع يعلن تغير اسم فيلم الخطة العامية

روج الفنان علي ربيع لفيلم "الخطة العامية "عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





صباح الفل علي الجمهور العظيم حبايب قلبي اهلي وناسي هيتم تغير اسم الفيلم الخطة العامية وان شاء الله الاسم الجديد هينزل علي البوستر الرسمي للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي علي_ربيع أنا بوضح بس". وعلق علي ربيع قائلًا: "





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يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.





يذكر أن أحدث أعمال علي ربيع رمضان 2019 كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد ‏محمود ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي ‏عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان‎.‎