AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي ربيع يعلن تغير اسم فيلم الخطة العامية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:08 ص
علي ربيع
علي ربيع
Advertisements
ميرنا محمود
روج الفنان علي ربيع لفيلم "الخطة العامية "عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق علي ربيع قائلًا: "صباح الفل علي الجمهور العظيم حبايب قلبي اهلي وناسي هيتم تغير اسم الفيلم الخطة العامية وان شاء الله الاسم الجديد هينزل علي البوستر الرسمي للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي علي_ربيع أنا بوضح بس". 

اقرأ أيضا:

يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

يذكر أن أحدث أعمال علي ربيع رمضان 2019 كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد ‏محمود ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي ‏عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان‎.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

محمد عبد الرحمن يروج لفيلمه الجديد "الخطة العامية"

مؤلفا الخطة العامية: تمنينا دائما العمل مع معتز التوني

مؤلفا فيلم الخطة العامية يكشفان كواليس العمل قبل عرضه

مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة": يحسب لـ"أشرف عبد الباقي" المغامرة في ظل كورونا.. والعرض يختلف عن مسرح مصر- حوار

ترشيحاتنا

مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

استمراره كان كارثة.. خبير اقتصادى يكشف حجم المبانى المخالفة فى مصر

علي ربيع يعلن تغير اسم فيلم الخطة العامية

بعد فتح مزيد من الأنشطة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

الإمارات تشدد على ضرورة وقف عمليات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع