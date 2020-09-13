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فن

مؤلفا فيلم الخطة العامية يكشفان كواليس العمل قبل عرضه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف مؤلفا فيلم الخطة العامية أحمد عبد الوهاب وكريم سامي تفاصيل العمل قبل طرحه في دور العرض، وقالا في تصريحات لـ"صدى البلد" انهما سعداء جدا بالعمل مع الفنانين المشاركين بالفيلم.

وأشاروا إلى أنهم انتهوا من تصوير الفيلم وحاليا في مرحلة المونتاج استعداد لعرض العمل.

وقالا إن محمد عبدالرحمن يجسد شخصية نشال ويجتمع هو وعلي ربيع عن طريق عمرو عبد الجليل لتنفيذ مهمة معينة بمساعدة غادة عادل، واوضح ان بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وسليمان عيد يظهرون في العمل كضيوف شرف.

وأكدوا الثنائي أن علي ربيع ومحمد عبد الرحمن سيظهران بشكل مختلف، وأوضحا أنهما التزما بالنص والورق.
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