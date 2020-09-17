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رياضة

الدوري الممتاز.. المصري يسعى لمواصلة صحوته أمام طلائع الجيش

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
فريق المصري
فريق المصري
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محمد السعيد
يستضيف فريق المصري نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الممتاز.


ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة انتصاراته بمسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في الليلة.


ويقدم المصري نتائج رائعة في مسابقة الدوري منذ تولي علي ماهر المهمة خلفا لـ طارق العشري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء.


في المقابل يطمح فريق طلائع الجيش في انتزاع الثلاث نقاط من المصري، للدخول في منطقة وسط الجدول.


ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الـ 13، والذي يبقى له مباراتان مؤجلتان.
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