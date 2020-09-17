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مرأة

نوع شائع من التوابل يخفف آلام الركبة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
نوع شائع من التوابل
نوع شائع من التوابل يخفف آلام الركبة
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أسماء عبد الحفيظ

هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، لكنها قد تسبب الألم وبالأخص فى الركبة، تساعدك بعض العلاجات الطبيعية في إدارة الأعراض الخفيفة، خاصة إذا كنت تستخدمها جنبًا إلى جنب مع خيارات العلاج الأخرى.


قد تحتوي بعض الأعشاب على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أو هشاشة العظام (OA).


ولا يزال هناك نقص في الأدلة العلمية لدعم استخدام العديد من هذه الخيارات، وقد يكون لبعضها آثار سلبية.


قبل اختيار العلاجات "الطبيعية" لالتهاب المفاصل، تأكد من التحدث إلى الطبيب أولًا، حيث قد تتفاعل بعض الخيارات مع الأدوية الموجودة، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.


الزنجبيل

يستخدم الكثير من الناس الزنجبيل في الطهي، ولكن قد يكون له أيضًا فوائد طبية.


ووجدت الدراسات أن المركبات التي تعطي الزنجبيل نكهته القوية لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات.


ويقول بعد الباحثون الزنجبيل يمكن في يوم من الأيام أن يكون بديلا عن العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات).


لطالما استخدم الناس الزنجبيل في الطب التقليدي لعلاج الغثيان، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لالتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل، وآلام المفاصل والعضلات.


ويمكن أن تشكل مكونات الزنجبيل أساس العلاج الدوائى لالتهاب المفاصل الروماتويدي. حيث لا يساعد في إدارة الأعراض فحسب  بل يساعد أيضًا في منع تدمير العظام.


فيما يلي بعض طرق تناول الزنجبيل:

اصنع الشاي عن طريق نقع أكياس الشاي أو الزنجبيل الطازج في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.
أضف مسحوق الزنجبيل إلى المخبوزات.
أضف مسحوق الزنجبيل أو جذر الزنجبيل الطازج إلى الأطباق اللذيذة.
ابشري الزنجبيل الطازج على السلطة أو القلي.
استشر الطبيب قبل زيادة تناول الزنجبيل، حيث يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية ، مثل الوارفارين (الكومادين)، وهو مميع للدم.

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