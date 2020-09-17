الأرصاد: نستعد لأجواء الخريف الأربعاء القادم.. فيديو

قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنودع فصل الصيف قريبًا ونستعد على أجواء الخريف بدايةً من يوم الأربعاء القادم.





وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، صباحك مصري، المذاع على فضائية ، الاولى المصرية ، أنه بداية من اليوم واليومين القادمين ستصبح درجة الحرارة ما بين 35 و36 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة.

وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاع فى درجات الحرارة ،منوهة إلى أن نسبة الرطوبة المرتفعة أدت إلى تكون شبورة مائية فى صباح اليوم . وأشارت



