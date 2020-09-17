الأرصاد: نستعد لأجواء الخريف الأربعاء القادم.. فيديو

قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنودع فصل الصيف قريبًا ونستعد على أجواء الخريف بدايةً من يوم الأربعاء القادم.
وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، صباحك مصري، المذاع على فضائية ، الاولى المصرية ، أنه بداية من اليوم واليومين القادمين ستصبح درجة الحرارة ما بين 35 و36 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة.
وأشارت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاع فى درجات الحرارة ،منوهة إلى أن نسبة الرطوبة المرتفعة أدت إلى تكون شبورة مائية فى صباح اليوم .
وتابعت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الشبورة ستبدأ فى الزيادة الأيام القادمة ، مؤكدًا أن الرؤية الأفقية على الطرق كانت منخفضة اليوم بسبب إعاقة الشبورة حركة الطرق إلى حدًا ما خاصة على الطرق الزراعية .