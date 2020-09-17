AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون ريجيم.. تناول كوبا من خل التفاح يوميا وشاهد النتيجة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:29 م
خل التفاح
خل التفاح
Advertisements
نهى هجرس
يعد خل التفاح من الأشياء الطبيعية، وتكون علاجًا منزليًا شائعًا للعديد من الأمراض، ويعد أيضًا مشروبًا مفضلًا للتخلص من السموم.


ووفقًا للخبراء، يتم تحميل خل التفاح بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك وغيرها التي قد تعزز صحتك بعدة طرق، ويساعد بشكل كبير على التخلص من الوزن الزائد.


وكشفًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم اهم فوائد خل التفاح في التخلص من الوزن الزائد.


يمكنك إضافة خل التفاح إلى الشاي أو المشروب المفضل لديك، مما سيمنح خل التفاح طعمًا حلوًا ولذيذًا، ويحتوي شاي خل التفاح الحلو هذا على فوائد إضافية من عصير الليمون والزنجبيل والقرفة والعسل، يمكنك الاستمتاع به ساخنًا في الصباح الباكر أو شربه باردًا مثل ماء الديتوكس طوال اليوم لـ التخلص من الوزن الزائد.




ويمكن أن يساعد تناول كوب من هذا الشاي في الصباح في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي، كما أن جميع المكونات التى يتكون منها خل التفاح معروفة بخصائصها في حرق الدهون، والتي قد تساعد في إنقاص الوزن.


كما أن البروبيوتيك في الخل قد يكون له آثار لـ رفع المناعة ويمكن تهدئة السعال والبرد، علاوة على ذلك، فإن الزنجبيل والقرفة وعصير الليمون لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات.


ويتم إثراء خل التفاح وعصير الليمون بفيتامين C الذي يُدعى لتعزيز صحة الجلد والشعر وتوازن المحتوى المائي في الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

إنقاص الوزن السريع.. جرب هذا المشروب الجديد بالمنزل

4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

مشروبات للتخسيس من غير جيم وتكاليف

إنقاص الوزن بطرق طبيعية.. 6 توابل ترفع معدل الحرق.. ومشروب خارق ينسف الدهون

ترشيحاتنا

عمرو وهبي : أطالب الجبلاية بمنع كارتيرون من التدريب فى مصر وإيقافه من الفيفا ٦ شهور

أحمد شوبير: الأهلي يتفاوض على 4 صفقات أفريقية

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

بهذه الإطلالة.. نسرين أمين تودع الصيف

حبس أحمد حسن وزينب ٤ أيام بتهمة ترويع طفلتهما

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

بدون ريجيم.. تناول كوبا من خل التفاح يوميا وشاهد النتيجة

بـ فستان منقط.. نسرين طافش بإطلالة تبرز أنوثتها وجمالها