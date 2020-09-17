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فن

حبيبة براد بيت توجه رسالة إلى طليقته إنجلينا جولي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:04 م
براد بيت
براد بيت
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شروق ابراهيم
حسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية انجلينا جولي.

ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحد".

يشار إلى أن هناك شائعة انتشرت على مدار الأيام الماضية  كانت مصدرها مجلة  life & style التي أشارت إلى أن النجم العالمي براد بيت ينتظر طفلا من الممثلة العراقية عليا شوكت بعد مرور فترة على ارتباطهما. 

من جانبه، نفي  gossip cop الموقع المتخصص في رصد شائعات المشاهير ما تردد حول الأمر نافيا من الأساس وجود علاقة عاطفية بينهما. 

وقال موقع Geo news في تقرير له، إن براد بيت لا تجمعه سوى علاقة صداقة بـ عليا شوكت التي تواعد شخصا آخر، لافتا إلى أن النجم العالمي طمأن جينفير أنيستون بخصوص هذا الشأن.

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