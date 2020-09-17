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أخبار العالم

ألمانيا توجه تحذيرا لتركيا من مواجهة عسكرية في المتوسط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:35 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
صرّحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واعتبرت أنه يجب تفادي أي مواجهة عسكرية محتملة بين تركيا واليونان، في تصريحٍ يأتي في ضوء التصعيد المستمر بين دولتي المتوسط.

واستضاف مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، اجتماعا جديدا بين وفدين عسكريين تركي ويوناني، بهدف نزع فتيل التوتر بين الطرفين في شرق البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، أن الاجتماع الرابع بين وفدها ونظيره اليوناني عقد اليوم في مقر حلف الناتو لـ"بحث سبل فض النزاع"، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وعقد أول اجتماع بين الوفدين في العاشر من سبتمبر الجاري، وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا لوضع آليات خاصة بتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وبالأمس أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أنقرة منفتحة على محادثات "بناءة"، لكنها ستظل مصرة على مواجهتها في شرق البحر المتوسط ​​مع اليونان.

وجاءت المكالمة عبر الفيديو بين الزعيمين قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث سيناقش الاتحاد فرض عقوبات على تركيا، بسبب بحثها عن الطاقة في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان.

أخذت ألمانيا زمام المبادرة في محاولة التوسط لإنهاء الصراع الذي شهد قيام الجارتين في حلف شمال الأطلسي بإجراء مناورات جوية وبحرية متنافسة في المياه الاستراتيجية بين قبرص وكريت.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ميركل أن الخلاف "يمكن حله من خلال المفاوضات، بشرط أن يسود نهج بناء قائم على الإنصاف".
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