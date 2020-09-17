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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تزور "روضة السيدة" مع شباب الدارسين بالخارج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:55 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
وصلت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى منطقة "روضة السيدة"، استعدادا لبدء الزيارة التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لوفد شبابي من الدارسين بالخارج، لمنطقة "روضة السيدة" (تل العقارب سابقًا) في حضور وزيرتي الهجرة والتضامن، وذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا لتعريف الدارسين بالخارج بما يتم من إنجازات على الأرض في مختلف المجالات، ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية وبناء مجتمعات سكنية حضارية جديدة لأهالي هذه المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

وتتضمن الزيارة جولة تفقدية لمنطقة روضة السيدة يقدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير مع تقديم شرح واف عما وصلت إليه الآن، حيث تحولت منطقة تل العقارب بالسيدة زينب من أخطر منطقة عشوائية مهددة للحياة إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، خاصة بعد بنائها على الطراز المعماري الإسلامي بما يتناسب مع عراقة حي السيدة زينب.
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