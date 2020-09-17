وزير الاتصالات: مصر الـ 91 عالميا في سرعة الانترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة الخدمات فى مصر، جزء من توجه كبير، وهو ما اتضح فى عرضى أثناء افتتاح الجامعة الرقمية، وتشمل الخدمات الحكومية، وهناك ملفات أخرى أهمها تدريب الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل بالوسائل الرقمية.





وأضاف طلعت، خلال برنامج "المصرى أفندى"، مع الإعلامى أحمد سالم ، على القاهرة والناس، أن أى شاب أيا كانت دراسته، يستطيع التقدم إلى مبادرة الرقمنة، وليس هناك أى اختبار، ولكن بمجرد الرغبة، تمكنه من الانضمام، بل أن هذا الشخص يستطيع الدخول فى أى وقت يفضله.





وتابع: "احدى الشركات المتعاونة معنا تساعد المتقدم فى إيجاد فرص عمل"، موضحا أن الميزانية التى أعلنت ستنفق فى المواد التعليمية، ونفقة المتخصصين الذين سيساعدون فى تعليم الدارسين، فهناك محتوى يساعد الشباب على كتابة السيرة الذاتية cv، وفن المفاوضة، وغيرها من متطلبات سوق العمل.





واستطرد طلعت: "الإلمام باللغة الإنجليزية، يكفى لدخول مبادرة الرقمنة، وليس إتقان اللغة نفسها"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية والتى شهدت جلوس الكثيرين فى المنازل، استوعبت خلالها شبكاتنا العمل والدراسة عن بعد.





وأكد طلعت، أنه فيما يتعلق بجامعة مصر المعلوماتية، فهى أول مجموعة مصرية معلوماتية، وهذه الجامعة تتشارك مع كليات مرموقة، لتقديم الخدمات، وتعاقدنا مع جامعات مصنفة عالمية، وفيما يتعلق بالجامعات اليابانية، فإن التعليم بها سيكون على أعلى مستوى.





وأردف طلعت، أن حياة المواطن المصرى ستختلف خلال الفترة المقبلة بسبب "التحول الرقمى"، وسيشمل الكثير من الخدمات للمواطن المصرى، وفى هذه المنظومة تحاول أن يستفيد منها كل المواطنين، سواء القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، أو مكاتب البريد، وهناك نوايا لتسهيل هذه العملية أكثر.





وعن قوة سرعة الانترنت، قالت شركات عالمية أن السرعة فى مصر تتقدم بشكل ملحوظ، ونعمل دوما على تحسين الخدمة، فمصر أصبحت الـ 91 على مستوى العالم، والعبرة ليست بالسرعة، ولكن بسهولة الحصول على الخدمة، فنحن لسنا فى سباق، ومع ذلك قفزنا عدة مراكز.



