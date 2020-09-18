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أخبار العالم

بين 3 و7 أيام.. الكويت تدرس تخفيض حجر المسافرين القادمين إليها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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ا ش ا

أفادت مصادر كويتية أن وزارة الصحة الكويتية تدرس جملة سيناريوهات، تتعلق بتطبيق الحجر الإلزامي المطبّق على المسافرين القادمين إلى الكويت.

وقالت المصادر - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن من بين السيناريوهات، مقترحًا بخفض مدة الحجر الإلزامي لتكون ما بين 3 و7 أيام، بدلًا من 14 يومًا.

وأضافت المصادر أن هذا المقترح يخضع للدراسة حاليًا، على أن تتوافر شهادة فحص (PCR) بصورة إلزامية لأي مسافر قادم إلى البلاد في كل الأحوال؛ لمنع دخول أية إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من الخارج، ومحاصرة الوباء بقدر الإمكان.

ووفقا للمصادر، فإن دراسة وزارة "الصحة" الكويتية تتوازى مع مراقبتها تطورات الوضع الوبائي للفيروس إقليميًا؛ لضمان تحديث قائمة حظر الطيران التجاري من بعض الدول، سواء بتقليل قائمة الـ34 دولة، أو إضافة دول إليها، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.

فيما كشفت مصادر حكومية كويتية، عن مطالبة إدارة مطار الكويت الدولي، للسلطات الصحية بضرورة تخفيض مدة الحجر، ووضع آلية للتعامل مع المسافرين القادمين من الخارج، خاصة وأن المطار شبه مشلول حاليًا، وأصبح أمر تشغيله، ولو بشكل تدريجي، مطلبًا ملحًّا، أسوة بما فعلته دول أخرى.

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