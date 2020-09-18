AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق 4 ملايين ونصف مشاهدة على اليوتيوب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ4 ملايين ونصف مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يلا نرقص شوية.. كارمن سليمان تروج لأغنيتها الجديدة

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تريند رقم 9 على يوتيوب

بأغنية لينا رقصة.. كارمن سليمات تحقق 322.775 مشاهدة على يوتيوب

كارمن سليمان تنشر صورا من أغنية لينا رقصة

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

كارمن سليمان تعلن عن تحدي جديد لجمهورها.. شاهد

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يطالب بـ الاقتداء بـ الأهلي في اختيار مدرب الفريق الجديد.. فيديو

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

محمود رزق يكشف حقيقة تعمد أحمد فتحي إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. فيديو

بين 3 و7 أيام.. الكويت تدرس تخفيض حجر المسافرين القادمين إليها

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

زينب وأحمد حسن.. القصة كاملة لواقعة ترويع ابنتهما وتخويفها.. من ملايين اليوتيوب إلى السجن

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا.. حقيقة أم شائعة ؟

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز