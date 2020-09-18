لقيت المنعنع.. هالة صدقي تثير الجدل بصورة مع مصطفى حجاج فى البحر

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت هالة صدقى فى البحر مع الفنان مصطفى حجاج .





وعلقت هالة صدقى قائلا: " كل يوم لازم أنزل أتمرن وأعوم وممكن ألاقي سمك لكن المرة دي لقيت مصطفى حجاج.. ولقيته منعنع يا منعنع".





وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:

-إيه ده

-صدفة عجيبة

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وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.





وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.



