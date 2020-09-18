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اقتصاد

تديره شركة حكومية بفكر عالمي.. 7 معلومات عن أول مصنع لعربات السكة الحديد والمترو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بدأت وزارتا النقل والتخطيط في بحث الخطوات الإجرائية لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية والتي ستدير أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل).

ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمصنع المزمع إنشاءه:


1 - الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية

2- إقامة المصنع في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية 

3- الشركة تؤسس بشراكة القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي

 4- التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونرول

5- المصنع يستهدف الإنتاج للسوق المحلية ودخول الأسواق الأفريقية

6- المصانع يخدم الاقتصاد القومي ويوفر العملة الصعبة وفرص العمل

7- المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم


قالت وزيرة التخطيط، إن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

كان من نتائج ذلك ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق والبنية التحتية ، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.
 
وأوضحت السعيد أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يمثل قيمة مضافة تتمثل فى المكون التكنولوجى العالى الذى يعود إيجابيًا على النمو فى مصر ، وأكدت السعيد، أن توطين صناعة النقل له أهمية كبيرة خاصًة مع الاحتياجات الكبيرة لهيئة السكك الحديدية من الوحدات المتحركة.

وأكدت السعيد أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات قضية محورية توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين كافة الأطراف المعنية لسرعة البدء في التنفيذ الفوري عقب التصديق على التصور النهائي للمشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزيرا النقل والتخطيط ، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين، لبحث آخر المستجدات الخاصة بآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.
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