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أخبار البلد

عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
قطار النوم
قطار النوم
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حمادة خطاب
طورت وزارة النقل أسطول عربات النوم وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام المقبلة. 

واستعرض اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية فى وقتًا سابق ، ما تم إنجازه من أعمال التطوير والمتمثلة في أعمال تطوير أسطول العربات (تطوير 26 عربة نوم ألماني من أصل 46 عربة، وعدد 7 عربة نادي ألماني من أصل 12 عربة نادي، وتطوير عدد 13 عربة نوم إسباني من أصل 55 عربة، وعدد 2 عربة نادي إسباني من اصل 10 عربات نادي، كما تم استعراض ما تم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة).

كما تم استعراض أعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019، حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 ألف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب بإجمالي عدد ركاب يبلغ 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 ألف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالي 428.4 راكب أي بزيادة إجمالية للركاب بواقع 19.8 ألف راكب بنسبة زيادة 5%).

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة الإسراع في شراء 6 قطارات نوم، وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام المقبلة.

وخلال اجتماع الاخير للجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية ، تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 183 مليون جنيه، مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4%.

وفيما يلى  يستعرض صدى البلد أسعار تذاكر وحركة قطارات النوم على خطوط السكة الحديد:


من القاهرة إلى الأقصر- أسوان أو العكس

قطار 87/86

الفرد فى الكابينه المفردة  630 جنيها 
الفرد فى الكابينه المزدوجة  400 جنيه
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  350 جنيها

قطارات 82/83-84/85-1086/1087

الفرد فى الكابينه المفردة  700 جنيه
الفرد فى الكابينه المزدوجة  450 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  400 جنيه

من القاهرة إلى أسيوط أو العكس

قطار 87/86

الفرد فى الكابينه المفردة  540 جنيها
الفرد فى الكابينه المزدوجة  310 جنيهات
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  270 جنيها

قطارات 82/83-84/85-1086/1087


 الفرد فى الكابينه المفردة  600 جنيه
الفرد فى الكابينه المزدوجة  340 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  290 جنيها


من القاهرة إلى قنا أو العكس


قطار 87/86


الفرد فى الكابينه المفردة  575 جنيها
الفرد فى الكابينه المزدوجة  350 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  300 جنيه

قطارات 82/83-84/85-1086/1087


الفرد فى الكابينه المفردة  635 جنيها
الفرد فى الكابينه المزدوجة  380 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  330 جنيها
 

من الاسكندرية إلى الأقصر – أسوان أو العكس

قطار 1086/1087

الفرد فى الكابينه المفردة  800 جنيه
الفرد فى الكابينه المزدوجة  550 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  500 جنيه
 

من الاسكندرية إلى أسيوط أو العكس

الفرد فى الكابينه المفردة  725 جنيها
الفرد فى الكابينه المزدوجة  475 جنيها
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  425 جنيها
 

من الاسكندرية إلى قنا أو العكس

الفرد فى الكابينه المفردة  765 جنيها
الفرد فى الكابينه المزدوجة  500 جنيه
الطفل من 4 إلى 10 سنوات  475 جنيها
 
وتشمل الأسعار خدمات تقديم وجبتى عشاء وإفطار ، ويتم إختيار نوع الوجبة مع حجز التذكرة (لحوم – دجاج – أسماك – نباتى) .
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
عادت لرونقها.. تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم الأفخم على السكة الحديد.. صور
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