بعد 15 عاما من الانفصال.. براد بيت يظهر مع حبيبته الأولى

بعد 15 عاما من عدم الظهور العلني معا، ظهر نجم هوليوود براد بيت وحبيبته الأولى جنيفر أنيستون، لأول مرة عبر مكالمة فيديو جماعية، لتعد هذه المرة الثالثة للظهور معا بعد أول فيلم اشتركا فيه معا وكان إباحيا، ومسلسل كوميدي قدماه معا بعد عام من الزواج.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان آخر مشهد ظهرا فيه معا في عام 1982، حين لعب الممثل البالغ من العمر 56 عامًا دور براد هاميلتون في سن المراهقة، الذي لعبه في الأصل القاضي رينهولد ، 63 عامًا ، بينما لعبت زوجته السابقة جينيفر ، 51 عامًا ، دور ليندا باريت في المدرسة الثانوية ، واستكملت الدور فيبي كيتس ، 57 عامًا.





شارك الزوجان السابقان في فيلم "أحلام اليقظة" وظهرا بعد وصول براد إلى حفلة بلياردو استضافتها أخته الصغرى ستايسي هاميلتون ، والتي لعبت دورها الممثلة جوليا روبرتس الحائزة على جائزة الأوسكار .





وظهرا الثلاثة معا في مكالمة فيديو جماعية يتحدثون فيها عن ذكريات الماضي، لقراءة جدول لتنظيم فعاليات جمعية خيرية، وتحدث بالمكالمة الجماعية أيضا مورجان فريمان.





وبعد ذلك اشترك الزوجان في مسلسل أصدقاء جينيفر، بعد عام من زواجهما وهو مسلسل كوميدي شهير من إنتاج عام 2001.





وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها جينيفر وبراد منذ انفصالهما في عام 2005، على الشاشة، وكانا قد تزوجا في ماليبو بولاية كاليفورنيا، وأعلنا انفصالهما بعد 5 سنوات، ثم أكد علاقته بأنجلينا جولي في عام 2006 بعد تمثيله معها في فيلم "مستر أند مسز سميث".



