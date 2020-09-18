تعهدا بعدم تكرارها.. النيابة تكشف ماذا حدث فى استجواب أحمد وزينب

استكملت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين اليوتيوبر احمد حسن وزينب، بشأن واقعة ترويع ابنتهما واستغلالها اقتصاديا وتعريضها للخطر عبر تصوير مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل بهدف تحقيق ربح مادى.









وابدى المتهمان خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.









وبعرض الأمر على النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.





