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رياضة

حرس الحدود يحرز الهدف الثاني في مرمى إنبي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز محمد شريف نجم فريق انبي هدف الفريق الثاني في مرمى حرس الحدود لتصبح النتيجه حتى الآن 2-2 في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة. 

انتهت أحداث الشوط الأول لـ مباراة حرس الحدود وإنبي بـ تقدم حرس الحدود بـ هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.

وقرر حكم المباراة في نهاية الشوط الأول احتسب ضربة جزاء لصالح فريق حرس الحدود قبل أن يلجأ لـ تقنية الفيديو ويقرر التراجع عنها ويقرر طرد لوكاسا نجم انبي عقب عرقلته لـ ابراهيم يحيي داخل منطقة الجزاء .

أحرز عبدالرحمن عامر نجم فريق انبي هدف الفريق الأول في مرمى حرس الحدود، وجاء الهدف في الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة من هجمة رائعة من نجم فريق انبي. 


وأحرز نانا انتوي نجم فريق حرس الحدود هدف الفريق الثاني في مرمى انبي في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة. 

أدرك فريق حرس الحدود التعادل امام فريق انبي عقب احراز عمرو الحلواني لـ هدف الفريق الاول في مرمى انبي في الدقيقة الـ 13 للمباراة من ضربة جزاء صاروخية.


ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للقفز إلى المركز الخامس، بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح فريق حرس لاستعادة نغمة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط من الفريق البترولي، للهروب من شبح الهبوط.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 بـ 26 نقطة.

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