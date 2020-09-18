أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان: تقرير"جولدن مان ساكس" يتنبأ بارتفاع قيمة الجنيه

قال الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تقرير مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية عن الاقتصاد المصرى ليس به انحياز لأى طرف، لأن مثل هذه التقارير تتسم بالمصداقية، نظرا لأن هذه الجهات غير مسيسة على الإطلاق.





وأضاف سليمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن هذه التقارير ليس بها انحياز سياسى لأى جهه ولغتها الأولى والأخيرة هى مصداقيتها، مؤكدا أن صحة وسلامة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات يؤكد نجاحات الدولة المصرية فى كل خطواتها فى الفترة السابقة.





وأوضح استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الأهم فى التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية، الحديث عن مستقبل الجنيه المصرى، وأنه من العملات التى لم تخسر أمام أزمة كورونا الطاحنة.





وأشار سليمان، إلى أن التقرير يتنبأ بأن الجنيه المصرى فى المستقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا فى قيمته، متابعا: "الحكومة عليها أن تعمل على هذا التقرير فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والترويج للاستثمار المباشر خارج الحدود والتواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية بشكل أكبر".