AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع فتاة فى حريق انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل ببنها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:14 م
حريق هائل
حريق هائل
Advertisements
إبراهيم الهوارى
لقيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما مصرعها داخل حريق شب اثر انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزلهم بقرية عزبة عبد المجيد نصير التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية.


 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومعرش بالبوص.

 تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماد النيران.

وبالفحص تبين وفاة فتاة "أ ش" 19 عاما نتيجة الحريق وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز بالمطبخ.

وعند قيام الفتاة بإشعال النار انفجرت الأنبوبة وتسببت فى حريق المنزل ووفاة الفتاة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. ملثمون يطلقون النار على أهالي منزل بالمنوفية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز بالدلنجات

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد يسخر من طارق يحيى عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

الأهلي يعزز صدارته لـ ترتيب أكثر الأندية المتوجة بالبطولات في القرن 21

بعد تعثر مفاوضات فيريرا .. كالديرون يقترب من قيادة الزمالك

في أول رد فعل على الهزيمة| طارق يحيى: الحكام ظلمونا

بقوة 5.8 ريختر .. زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية

بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

شاهد.. إطلاق هيونداي توسان 2022 hyundai tucson الجديدة كليا

بـ الفضي اللامع .. تارا عماد تستعرض جمالها على إنستجرام