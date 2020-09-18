مصرع فتاة فى حريق انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل ببنها

لقيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما مصرعها داخل حريق شب اثر انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزلهم بقرية عزبة عبد المجيد نصير التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية









تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومعرش بالبوص.





تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماد النيران.





وبالفحص تبين وفاة فتاة "أ ش" 19 عاما نتيجة الحريق وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز بالمطبخ.





وعند قيام الفتاة بإشعال النار انفجرت الأنبوبة وتسببت فى حريق المنزل ووفاة الفتاة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.