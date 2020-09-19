التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التخفيض الذي اقرته وزارة الاسكان للتصالح علي مخالفات البناء في المدن العمرانية الجديدة ، حيث تصل نسبة التخفيض من 15الي 25 %.





واوضح الوزير ان المحافظات التي سيطبق فيها التخفيض هي محافظات القاهرة والجيزة و القليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.









ولفت انه تم إخطار هذة المحافظات بالتخفيضات الخاصة التي قررتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.





وكان قد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كافة المحافظات شهدت إقبالأ كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.







