AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التخفيض الذي اقرته وزارة الاسكان للتصالح علي مخالفات البناء في المدن العمرانية الجديدة ، حيث تصل نسبة التخفيض من 15الي 25 %.

واوضح الوزير ان المحافظات التي سيطبق فيها التخفيض هي  محافظات القاهرة والجيزة و القليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر  وأسوان.


ولفت انه تم  إخطار هذة المحافظات  بالتخفيضات الخاصة التي قررتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وكان قد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كافة المحافظات شهدت إقبالأ كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: بدء حملة إزالة المخالفات للمتخلفين عن دفع جدية التصالح أول أكتوبر.. إنفوجراف

وزير التنمية المحلية: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن بقيمة ٦.٩ مليار جنيه

٢٧ محافظة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء.. شعراوي: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح حتى الآن.. وتحصيل ٦.٩ مليار جنيه

شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

شعراوي: مليون و180 ألف طلب تصالح تلقتها المحافظات حتى 17 سبتمبر

التنمية المحلية ومخالفات البناء.. شعراوي: تخفيضات جديدة في أسعار التصالح .. مليون و180 ألف طلب.. وزيادة مستمرة يوميا

ترشيحاتنا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp.. خدعة بسيطة بـ كروم تكشف لك اختراق حسابك

5 محاميين للدفاع عنهم.. محامي اليوتيوبر: أحمد حسن وزينب أنكروا الواقعة.. فيديو

احمد زاهر يتصدر مؤشرات البحث في جوجل لهذا السبب

دعاء الصباح .. أذكار أوصى بها النبي

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بسبب كشك.. معركة عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم في تركيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بسبب كشك.. معركة عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم في تركيا.. فيديو