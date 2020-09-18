متحدث التنمية المحلية: نتلقى حوالي 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء

أكد المتحدث بإسم التنمية المحلية خالد قاسم ، أن سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بكل القري يصل الى 50 جنيها. فى مخالفات





وأشار قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن المواطنين الذين يدفعون مبالغ التصالح كاملة يحصلون على خصم، مشيرا إلى أن مليونا و180 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن تتصدرها محافظة المنوفية.





وتابع: نتلقى ما يقرب من 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء.









المتحدث بإسم التنمية المحلية خالد قاسم ، أنه تم التواصل مع المحافظين لعمل تيسيرات للمواطنين وفتح المدارس. وأكد













المتحدث بإسم التنمية المحلية خالد قاسم ، إلى أن كل اللجان القائمة على ملف مخالفات البناء تراجع أسعار التصالح بالمحافظات بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء الحفاظ على الرقعة الزراعية. وأشار







