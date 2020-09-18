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فن

أخبار الفن| عقد قران هبة طوجي.. طلبات زواج هالة صدقي.. ونجم شهير حاول قتل صديقه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:56 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزه:

إحتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، منذ قليل بعقد قراَنها على الموسيقار إبراهيم معلوف، في فرنسا.

شاركت الفنانة إنجى شرف، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة Showtime الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم «The Comedy Store»، كشف من خلاله عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا. 

ردت الفنانة هالة صدقى على طلبات الزواج، منها بمنشور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

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