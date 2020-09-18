أخبار الفن| عقد قران هبة طوجي.. طلبات زواج هالة صدقي.. ونجم شهير حاول قتل صديقه

شاركت الفنانة إنجى شرف، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة Showtime الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم «The Comedy Store»، كشف من خلاله عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا.



