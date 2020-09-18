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فن

غيرة ونفسنة.. نجم شهير حاول قتل صديقه بسبب غلاف مجلة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:10 م
جون ترافولتا
جون ترافولتا
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة Showtime الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم «The Comedy Store»، كشف من خلاله عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا. 

وكشف جيمي ووكر (73 سنة)، أن الغيرة والغضب اشتعلت بين صديقه النجم الراحل فريدي برينز، وجون ترافولتا (66 سنة)، وذلك بسبب استبدال «فريدي» بـ «ترافولتا» على غلاف مجلة Teen magazine، في سبعينيات القرن الماضي. 

وأوضح «ووكر» أن «برينز» حاول قتل جون ترافولتا بسبب هذه الواقعة، مؤكدًا أن فريدي برينز، تحدث معه عبر الهاتف وأخبره بنيته في ذلك، لأنه رأى أنه أكثر نجومية من «ترافولتا» في ذلك الوقت

وأشار «ووكر» إنه توجه بالسيارة مع «برينز» إلى شقة «ترافولتا»، لكن لحسن الحظ لم يكن الأخير متواجدًا فيها، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك فقام فريدي برينز، بإطلاق 3 طلقات على باب شقة جون. 

وقال جيمي ووكر، إن جون ترافولتا لم يعلم بتلك الواقعة حتى الآن لأنه لم يكن متواجدًا، إذ مازح قائلًا: «جون ترافولتا يتساءل لنفسه حتى يومنا هذا عما حدث لباب منزله». 

جون ترافولتا جون ترافولتا
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