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محافظات

بعد الفوز التاريخي على الزمالك.. محافظ أسوان: مستمرون في دعم النادي ووزير الشباب ساندنا كثيرا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
عقب إنتهاء مبارة فريقي الزمالك وأسوان بهدف مقابل لاشئ للأزرق وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لممثل الصعيد بهذا الفوز التاريخي والذي جاء بفضل الروح القتالية  والأداء المتميز خططيًا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان. 

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه كمحافظ لأسوان يضع مساندة مسيرة نادي أسوان في مقدمة أولوياته حيث تم تقديم دعم للنادي قبل مباراة اليوم بـ ٤٨ ساعة.

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وقال المحافظ أن ذلك جاء ضمن سلسلة من الأجراءات الداعمة بأعتباره أحد الكيانات والصروح الرياضية والشبابية والجماهيرية والإجتماعية ، وهو الذي يأتي إستكمالًا للجهود المبذولة على محاور العمل الأخرى بكافات القطاعات من التطوير والتجميل والبناء والتنمية  . 

وأشاد اللواء أشرف عطية بأستجابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لطلب المحافظ بإستضافة فريق أسوان من اللاعبين والجهاز الفني والإداريين بالقاهرة، وهو الذي كان له أكبر الأثر في أستقرار مستوى أداء الفريق خلال مبارياته الأخيرة. 

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يعكس دور الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية وذلك فى إطار سياسة الحكومة بالإهتمام بتنمية جنوب الصعيد .
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