إيدي يا بابا| أحمد زاهر يستخدم العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق وليلي تفوز بجدارة.. فيديو

حل الفنان أحمد زاهر برفقه إبنته ليلي ضيفان على الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، ليكشفوا تفاصيل عن حياتهم الشخصية و اعمالهم الفنية.





واستطاعت ليلي في بداية اللقاء هزم والدها أحمد زاهر في لعبة "هات من الصندوق"، بتمكنها بإخراج كل ما هو بالصندوق قبل والدها، قائلا : "البنت بدب ايدها الحاجة بترحلها على طول.. انا هيكسب وجيلك يا. ليلي".





وانفعل الفنان احمد زاهر اثناء اللعبة بسبب خسارته من ابنته ليلي ومسك يدها بعنف قائلا "مش هتجبيه لا مش هتجبيه" فعلقت قائلة" ايدي يا بابا.. خربشني جوه الصندوق.



