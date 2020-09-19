بتلسوع يا دكتور.. أحمد زاهر يروي تفاصيل تقمصه دور "طاسة".. شاهد

روى الفنان أحمد زاهر، مواقف قام بها خلال دراسته للتمثيل.



وقال: " كنت أنا والفنان أحمد رزق والفنان محمد عبدالمغني ورانيا فريد شوقي مع بعض في سيكشن التمثيل واطلب مننا أن حد يعمل الطاسة وواحد يعمل النار وواحد يعمل الزبدة وواحد يعمل البيضة".



وأكمل: "أنا كنت الطاسة وأحمد رزق كان النار..ولما الدكتور علق على تمثيلي قولتله "بتلسوع من النار"".