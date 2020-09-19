يضم 34 وزارة.. مدبولي يتفقد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.









وتفقد رئيس الوزراء الحي الحكومي، والذي يضم مباني 34 وزارة، بالإضافة إلى مجالس النواب، والشيوخ، والوزراء، ومبنى الرقابة الإدارية، والمحور الأخضر، للاطمئنان على نسبة التنفيذ.







