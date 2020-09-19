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حوادث

ضبط بندقية آلية وحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالقليوبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، سبق اتهامه فى العديد من القضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "استعراض قوة"، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل"، بالتردد على دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية و9 طلقات من ذات العيار - 200 جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى"، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
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