حل الفنان أحمد زاهر برفقه ابنته ليلي ضيفان على الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، ليكشفوا تفاصيل عن حياتهم الشخصية وأعمالهم الفنية.
وقدمت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الألعاب خلال البرنامج ليقوم بها الفنان أحمد زاهر أمام ابنته ليلى، حيث استخدم الفنان العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق ولكنها فازت عليه بجدارة.
أحمد زاهر: شرب السجاير أوحش حاجة بعملها.. وكسّرت الحمام عشان فار.. فيديو
وكشف زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، واكثر ما يرعبه، قائلا:" مش بعمل أى حاجة وحشه فى حياتى غير شرب السجاير، وان شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".
وكشف أحمد زاهر،أن ابنته ليلى، أكثر شخص ينفق أموالا فى أسرته، ودائما من تقوم بالشراء أون لاين من الخارج.
ومن جانبها لفتت ليلى، إلى أنها ذات مرة قامت بشراء شيء من الخارج بمبلغ 1500 جنيه، وطلبت المبلغ من والدها كده:" انا عايز الفلوس دلوقت بدل ما الشرطة تيجى تقبض عليك".
وأوضح زاهر،أنه يخاف كثيرا من الفئران، وذات مرة، أغلق على نفسه الحمام مع فأر لمدة ساعتين لقتله، وتمكن من ذلك بالفعل ولكن بعد تكسير معظم الأشياء فى الحمام.
بسبب الفن.. أحمد زاهر: انضربت علقة بـ الشبشب مش هنساها.. فيديو
قال الفنان أحمد زاهر إن أهله رفضوا دخوله مهنة الفن، قائلا: "ستى كانت بتقولي هتبقى أراجوز مشخصاتي".
وأوضح زاهر، أنه دخل كلية التجارة رغما عنه، على الرغم من أنه يكره الرياضيات، وخلال سنة أولى، تقدم للدراسة في معهد الفنون المسرحية، ولكن سقط (لم ينجح)، وعاد مرة أخرى وقدم فى المعهد وهو فى الفرقة الثالثة، ونجح وقام بسحب ملفه من كلية التجارة، وقدمه فى المعهد.
وتابع أحمد زاهر: "قضيت سنة أولى كلها فى المعهد، وأهلى ما يعرفوش، وأما عرفوا، انضربت علقة بالشبشب مش هنساها".
أحمد زاهر يهزم ابنته ليلى في مسابقة الأفلام .. فيديو
استطاع الفنان أحمد زاهر، أن يهزم ابنته ليلى في لعبه الأفلام، حيث فكر في ألغاز لعبة الإيموشن وعرف أسماء مجموعة من الأفلام من خلال عرض صور تعبيرية عنها.
وكشف أحمد زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، وأكثر ما يرعبه.
وأضاف زاهر خلال استضافته ببرنامج،" معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى": "مش بعمل أى حاجة وحشة فى حياتى غير شرب السجاير، وإن شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".
وكشف أحمد زاهر، أن ابنته ليلى، أكثر شخص ينفق أموالا فى أسرته، ودائما تقوم بالشراء أون لاين من الخارج.
بتلسوع يا دكتور.. أحمد زاهر يروي تفاصيل تقمصه دور "طاسة".. شاهد
روى الفنان أحمد زاهر، مواقف قام بها خلال دراسته للتمثيل.
وقال: " كنت أنا والفنان أحمد رزق والفنان محمد عبدالمغني ورانيا فريد شوقي مع بعض في سيكشن التمثيل واطلب مننا أن حد يعمل الطاسة وواحد يعمل النار وواحد يعمل الزبدة وواحد يعمل البيضة".
وأكمل: "أنا كنت الطاسة وأحمد رزق كان النار..ولما الدكتور علق على تمثيلي قولتله "بتلسوع من النار".
إيدي يا بابا| أحمد زاهر يستخدم العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق وليلي تفوز بجدارة.. فيديو
استطاعت ليلي في بداية اللقاء هزم والدها أحمد زاهر في لعبة "هات من الصندوق"، بتمكنها بإخراج كل ما هو بالصندوق قبل والدها، قائلا : "البنت بدب ايدها الحاجة بترحلها على طول.. انا هيكسب وجيلك يا. ليلي".
وانفعل الفنان احمد زاهر اثناء اللعبة بسبب خسارته من ابنته ليلي ومسك يدها بعنف قائلا "مش هتجبيه لا مش هتجبيه" فعلقت قائلة" ايدي يا بابا.. خربشني جوه الصندوق.
وقالت" ليلي" انت باين هتكسب هتعملها ولا ايه.. وبابا هيطلع عضلاته علينا علشان عايز ينتصر ويكسب، لكن لولي تفوز بجدارة"، فرد أحمد زاهر "ماشي بت ليلى لينا بيت يلمنا".