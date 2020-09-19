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حوادث

فى حملة بأسوان.. ضبط 660 هاربا من أحكام وتحرير مخالفات مرورية وتموينية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 660 هاربًا شملت ضبط 139 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما تم ضبط 355 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 139 محكوم عليهم فى جنح المخالفات  ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وضبط 4 أحكام جنايات.

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وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة تم ضبط  6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة تضمنت 4 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.400) كيلو جرام ، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِى العرض على النيابة العامة.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع مهربة جمركيًا.

وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 15 قضية شملت تحرير 8 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، وتم تحرير 7 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 475 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 53 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة ، والتصالح الفورى فى 72 مخالفة ، وتحرير 134 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح فى 83 مخالفة ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 113 مخالفة متنوعة وضبط سيارة بدون تراخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى الحشيش والبانجو .

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
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