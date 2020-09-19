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اقتصاد

وزيرة التعاون الدولى والسفير الأمريكى يتفقدان مركز تجميع الحاصلات بالأقصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد يحيي
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، والسفير الأمريكي بالقاهرة ، مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر ” محطة الشهيد اللواء ماجد صالح للفرز والتعبئة”.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد استهلت زيارتها للأقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف والمركز التدريبى لدعم صغار المزارعين بالمحافظة‪.

وتفقدت المشاط المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية “هيا”، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، حيث تم إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما فى تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية‪.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن المحطتين ساهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية “هيا” و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين

 
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