برلمانية: استثناء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها غيرهم من شرط العمر

في استجابة سريعة لشكاوى عدد كبير من الاشخاص ذوي الاعاقة من حصر وزارات المالية والتجارة والصناعة اعفاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة لسيارات الاشخاص ذوي الاعاقة التي يقودها غيرهم علي السيارات حديثة التصنيع حيث تلقت النائية هبة هجرس شكاوي واستغاثات الاشخاص ذوي الاعاقة وعلي الفور تواصلت مع الوزراء المعنيين ونجحت في الحصول منهم علي استثناء شرط العمر.





ووجهت هجرس الشكر للوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة علي سرعة الاستجابة لمطلبها العادل باستثناء شرط العمر لسيارات ذوي الاعاقة التي يقودها غيرهم وثمنت تحرك الاشخاص ذوي الاعاقة المتضررين نحو نوابهم في البرلمان لحل مشكلتهم مؤكدة أنها كونها صوت ذوي الاعاقة داخل البرلمان تحركت بشكل فوري لحل المشكلة وكانت الاستجابة السريعة من الوزراء المعنيين.





يذكر أن حصول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن لا يستطيعون القيادة - الاشخاص ذوي الاعاقات البصرية علي سبيل المثال_ علي سيارات معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة يقودها غيرهم هي أحدي مكاسب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي تقدمت به هبة هجرس لمجلس النواب وسعت جاهدة لاقرارة حتي تم إصداره برقم ١٠لسنة ٢٠١٨.