محافظ المنوفية يتابع إصلاح خط مياه بشبين الكوم

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية سريعة بمدينة شبين الكوم تفقد خلالها الإنفجار المفاجئ بخط مياه 400 مللي GRP وبقطر 16 بوصة بشارع صبري أبو علم بحي غرب شبين الكوم وذلك لمعاينة الموقع على الطبيعة.





ووجه بسرعة إصلاح خط المياه والسيطرة علي التسريب ورد الشيء لأصله حفاظًا علي الصالح العام وتيسيرًا لحركة مرور السيارات بالطريق ، كما شدد علي ضرورة تواجد رئيس حي غرب شبين الكوم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.





أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم الدفع بـ 12 معدة من سيارات شفط مياه وجرارات كسح ولوادر للتعامل الفوري مع الحدث.





كما تفقد المحافظ مصنع تدوير المخلفات الصلبة بأبو خريطة بحي غرب شبين الكوم ، وذلك لمتابعة أعمال ومراحل تشغيل المصنع ، حيث تلاحظ تواجد كميات كبيرة من المخلفات وتراكمات القمامة بالاضافة إلي عدم رفع نواتج عمليات الفرز بالمصنع ، وعلي الفور أمر المحافظ بعقد إجتماع عاجل اليوم وبحضور رؤساء الأحياء ومدير إدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة كافة السلبيات والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لتعظيم سبل الإستفادة من المصنع .





وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد أعمال تركيب البلدورات وتوسعة شارع سعد زغلول بحي شرق شبين الكوم ، ووجه بضرورة نقل أعمدة الإنارة للإستفادة من أعمال التوسعة أو تحويلها لكبلات أرضية ، بالاضافة لبحث إمكانية إزدواج الطريق ، مشددًا علي ضرورة الالتزام والإنتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.



