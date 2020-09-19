AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب يناقش تحديات قطاع الأسمنت.. نهاية سبتمبر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
يعقد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، اجتماعا في نهاية سبتمبر الجاري، لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، اجتماعا عبر تطبيق "زوووم" لمناقشة آخر المستجدات والتحديات التي يواجهها العاملين في قطاع الأسمنت بالمنطقة.

يشارك في الاجتماع الذي يترأسه عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، عددا من ممثلي المنظمات النقابية في عدد من الدول الإفريقية والعربية.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التطورات الخاصة بشأن العاملين في قطاع الأسمنت، لاسيما بعد أزمة فيروس كورونا،  ما تسببت فيه من تأثيرات على هذه الصناعة، مؤكدا أن هذا التأثير انعكس على العمال.

وأكد الجمل، أن قطاع الأسمنت شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية ببعد توقف الأنشطة في عدد من الدول، خصوصا في عمليات التشييد والبناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على العاملين في هذا القطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو كونفرانس.. عبد المنعم الجمل يترأس اجتماع أفريكو ١٦ بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب

نقابة البناء والأخشاب تعقد أول اجتماع تشاوري حول تأثير كورونا على أوضاع العاملين

نقابة البناء والأخشاب تدعو عمال مصر للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

عمال مصر يتضامن مع لبنان في مواجهة أزمة انفجار مرفأ بيروت

نقابة البناء والأخشاب تناقش مستقبل صناعة الأسمنت في مصر

ترشيحاتنا

جميل راتب.. قاطعه الأهل فعمل شيال خضار وقهوجي في باريس

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

حالتا إصابة بفيروس كورونا داخل نادي الإسماعيلي

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد