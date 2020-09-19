القومى للمرأة يزف بشرى بشأن تقليص ساعات العمل لـ السيدات العاملات

قالت الدكتورة شيماء نعيم ، مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومى للمرأة ، إن المجلس يمثل الآلية الوطنية لتمكين المرأة وتم إنشائه عام 2000 وهو يهتم بقضايا المرأة فى كافة القطاعات .





وأشادت " نعيم " خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة وضع المرأة العاملة بالتعاون مع الجهات المختصة وأهمها المركزى للتعبئة والاحصاء لحل مشكلات المرأة العاملة.





ولفتت إلى أن الجهاز القومى للمرأة يدرس فى الفترة الحالية مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طرق توفيق المرأة بين مواعيد عملها والدراسة لأبنائها عن طريق تقسيم إدارات العمل بالنسبة للمرأة العاملة التى تمتلك أطفال أقل من 12 عام بحيث لا يؤثر على طبيعة العمل.





وأشارت إلى أن القانون 81 لعام 2016 لا يفرق بين المرأة والرجل فى أى عمل من الأعمال المدنية ولكننا نسعي لتوفيق أوضاع المرأة العاملة خاصة لمن تمتلك اطفال تحت سن 12 سنة مع تخفيض عدد ساعات الدراسة للأطفال فى ظل أزمة كورونا.