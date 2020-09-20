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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛  بعد انخفاضه بمتوسط جنيه واحد أمس .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محلات الصاغة اليوم 852 جنيه .

بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 974 جنيه.
الجمعة
وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 730 جنيه .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 568 جنيه.

ووصل سعر أوقية الذهب لـ 30.3 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 6816 جنيه و كيلو الذهب بـ 973.714 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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