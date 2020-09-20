أسعار الذهب اليوم 20-9-2020

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ بعد انخفاضه بمتوسط جنيه واحد أمس .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محلات الصاغة اليوم 852 جنيه .





بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 974 جنيه.

الجمعة

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 730 جنيه .





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 568 جنيه.





ووصل سعر أوقية الذهب لـ 30.3 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 6816 جنيه و كيلو الذهب بـ 973.714 ألف جنيه.



