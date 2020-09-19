نائب محافظ القليوبية يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشبرا الخيمة.. صور

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية

، خلال

جولة له بمدينة شبرا الخيمة- رافقه خلالها اللواء مجدي عناني رئيس المدينة

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سير العمل وتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد قرارات المحافظ الأخيرة بتخفيض القيمة تيسيرا على المواطنين.