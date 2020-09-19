نائب محافظ القليوبية يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشبرا الخيمة.. صور

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، خلال جولة له بمدينة شبرا الخيمة- رافقه خلالها اللواء مجدي عناني رئيس المدينة- سير العمل وتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد قرارات المحافظ الأخيرة بتخفيض القيمة تيسيرا على المواطنين.
كما تفقد نائب المحافظ أعمال رفع التراكمات والمخلفات بشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو وشارع الشعراوي.
وخلال الجولة أكد نائب المحافظ على ضرورة رفع التراكمات بشكل مستمر واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين ومصادرة أية مركبات تلقي المخلفات بالطرق.
واختتم حماد بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي لمتابعة انتظام رفع التراكمات منها والتأكد من انتظام عمل المعدات والمركبات.
وشدد نائب محافظ القليوبية على ضرورة رفع التراكمات بشكل مستمر لتحقيق أقصى استفادة من وجود المحطة.