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فن

النجمة .. عمرو عبد الجليل وصابرين في كواليس فيلم النمس والإنس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:14 م
عمرو عبد الجليل وصابربن
عمرو عبد الجليل وصابربن
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محمد بدران
نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عمرو عبد الجليل في الصور برفقة الفنانة صابرين من كواليس فيلم النمس والانس وعلق قائلًا "مع النجمة صابرين الانس والنمس".

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.
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