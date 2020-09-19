النجمة .. عمرو عبد الجليل وصابرين في كواليس فيلم النمس والإنس

نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر عمرو عبد الجليل في الصور برفقة الفنانة صابرين من كواليس فيلم النمس والانس وعلق قائلًا "مع النجمة صابرين الانس والنمس".





ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.



