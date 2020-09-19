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أخبار البلد

مراعاة للمواطنين.. المحافظات تخفض قيم التصالح للمرة الثانية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:27 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، التى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، التى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان هناك بعض المحافظات التي قامت بتخفيض قيمة التصالح مرة ثانية كمحافظة القليوبية والغربية والدقهلية والاسكندرية والشرقية، تصل نسبة التخفيض علي متر التصالح 60 %.

واوضح تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية ، ان التخفيض وصل في محافظة القليوبية من  10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.

وفي الغربية  وصلت نسبة التخفيض الي 65%، وفي الشرقية وصلت الي 35%، وفي الدقهلية تم تخفيض سعر المتر ليصل الي 45%، وفي الاسكندرية تم تخفيض سعر المتر بنسبة 50 %. 


و بلغت نسبة التخفيض في محافظة القاهرة بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، و محافظة البحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%.

وفي محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغت  نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ ما بين 25 و 40% و محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وفي محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 %و بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و 30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % ( لمدينة بورفؤاد وحى الشرق ) و20 % لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % على حي الجنوب .

أما محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها نحو 25% و السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20% ، ومحافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 % ،و محافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30 % إلى 50 % ، ومحافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30 %  ، ومحافظة سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى ،و محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها ، و محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ، و محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20 % .
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