قبل انتهاء المدة.. الجيزة تفتح 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز١٠ مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

أوضح محافظ الجيزة أنه تلك الأحياء تشمل: مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطنى احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم و مدرسة احمد عرابى بشارع النيل بحي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق ومدرسه أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسه ابو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز ابو النمرس ومدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة وذلك لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.

وأوضح أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظًا علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.





وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز ابو النمرس والحوامدية والبدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزالة اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .