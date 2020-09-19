AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل انتهاء المدة.. الجيزة تفتح 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:18 م
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع عملية تقديم طلبات التصالح
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز١٠ مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

 

أوضح محافظ الجيزة أنه تلك الأحياء تشمل: مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطنى احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم و مدرسة احمد عرابى بشارع النيل بحي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق ومدرسه أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسه ابو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز ابو النمرس ومدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية.


وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة وذلك لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.

 

وأوضح أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظًا علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

 

وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.


 وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز ابو النمرس والحوامدية والبدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزالة اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. زحام بأبو النمرس للتصالح في مخالفات البناء

لتخفيف الكثافات.. الجيزة تجهز عددا من المدارس لاستقبال طلبات التصالح

بعد تجهيزها| محافظ الجيزة يتابع تلقي طلبات التصالح بالمدارس..صور

نقل مقر مركز تلقي طلبات التصالح بحي جنوب الجيزة لمدرسة عمرو بن العاص.. صور

نائب الجيزة: المحافظ نجح في تذليل العقبات للتصالح فى مخالفات البناء

محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح بأبو النمرس والبدرشين

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب أبيض .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ