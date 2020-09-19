مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة النادي الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم

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على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري.