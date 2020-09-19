مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة النادي الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء، كل من: محمد كوكو وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمد توني وصلاح عاشور وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وصلاح أمين.
ويدخل المقاصة المباراة برصيد 36 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.