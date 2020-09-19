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محافظات

وفاة مقيم شعائر مسجد السيد البدوى بطنطا إثر إصابته بفيروس كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:16 م
مسجد السيد البدوي
مسجد السيد البدوي
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احمد علي
توفي  محرز الفقي مقيم الشعائر بمسجد السيد البدوي بطنطا سابقا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى صدر المحله وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها ودفنة بمعرفة الطب الوقائي بمقابر الأسرة بقرية طوخ مزيد بطنطا .

كان  محرز الفقي قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد وجري عزلة داخل مستشفى صدر المحله عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد وتدهوت حالتة الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعى الي أن وافتة المنية عصر اليوم.

نعت مديرية الأوقاف بالغربية الفقيد  بمزيد من الحزن وتضرعت إلى المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفاة مقيم شعائر مسجد السيد البدوى بطنطا إثر إصابته بفيروس كورونا
وفاة مقيم شعائر مسجد السيد البدوى بطنطا إثر إصابته بفيروس كورونا
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