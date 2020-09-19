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منوعات

السجن 22 عاماً لزوج خنق زوجته بعد سخريتها منه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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احمد شريف

حكم على قاتل خنق زوجته برابطة عنق بالسجن 22 عامًا على الأقل.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وأدين إيان هامر (54 عاما) يوم الجمعة بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة هل كراون البريطانية بالقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.


 وكان مدير المتجر السابق يحاول الهروب من الاعتقال لمدة 24 ساعة بعد خنق زوجته جوان هامر بريكة العنق في منزلهم في وورلابي ، شمال لينكولنشاير.


وقبض عليه وهو ذهب لأحد البارات لشرب الخمر  بعد ارتكابه الجريمة ، حين رصده شرطي واقدم على ملاحقته واعتقله.


زعم الزوج أن زوجته "سخرت منه" قبل أن يقتلها في منزلهم وقالت إنها أخبرته أن إحدى بناتهم ليست منه، وهو أمر لا يوجد دليل عليه.


وأفادت التحريات أن الزوجة الضحية كانت تتعرض لعنف منزلي باستمرار، وكانت تعاني من تسلط زوجها عليها بشكل شنيع.


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